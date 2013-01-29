"Утро": "Почта России" будет выдавать посылки через почтоматы

"Почта России" заключила договор с компанией Logibox, и теперь почтовые посылки можно будет получить через почтоматы.

Терминалы появятся на вокзалах, в аэропортах и торговых центрах Москвы. Они будут работать также, как и остальные пункты Logibox, только будут выкрашены в фирменный синий цвет "Почты России".

При оформлении посылки достаточно будет указать способ доставки "почтомат" и выбрать из списка ближайший адрес.

Почтоматы работают круглые сутки без выходных. Единственное ограничение - посылка не должна весить больше 15 килограммов.