"Почта России" начнет отслеживать письма с помощью электронных меток

Почта России совместно с РОСНАНО создаст систему мониторинга почтовых отправлений с помощью электронных меток RFID, сообщила в пятницу пресс-служба компании. Сейчас отследить почтовые отправления можно лишь с помощью штрих-кодов и их номеров.

Для создания новой системы мониторинга будут внедрены нанотехнологические решения, соответствующее соглашение уже подписано генеральным директором "Почты России" Дмитрием Страшновым и председателем правления РОСНАНО Анатолием Чубайсом. По условиям соглашения с компанией "РСТ-Инвент", основным инвестором которой является РОСНАНО, будет разработана система мониторинга, которая обеспечит автоматическую регистрацию проходящих по почтовой сети писем и международной почты с RFID-метками.

Эти метки используются уже во многих сферах повседневной жизни, например, при маркировке одежды, книг, продуктов питания и других товаров в магазинах RFID-метки срабатывают при прохождении через магнитную рамку. Также метки применяются в библиотеках, в проездных картах, системах управления багажом и многих других местах. В отделениях "Почты России" RFID-метки придут на смену нынешним штрих-кодам, за счет чего повысится сохранность отправлений и писем, а также сократятся сроки их доставки. Система позволит контролировать время доставки и совершенствовать почтовую логистику.

"Данный проект является своего рода символом обновления почты. Уверен, что использование современных технологий позволит российской почте повысить качество услуг", сообщил Анатолий Чубайс.