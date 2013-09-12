Дедушка e-mail: каким был и каким остается московский почтовый ящик

Фото: moscowpost.ru

"Почта России" запустила в Москве пилотный проект – установила в 24-х крупных почтовых отделениях ящики красного цвета, предназначенные исключительно для внутригородских отправлений. Об истории столичного почтового ящика и о том, как они будут функционировать теперь – в материале M24.ru.

Самый первый почтовый ящик появился в Москве по указанию Почтового департамента Российской империи в 1848 году. Он был деревянным и очень неудобным: такой ящик можно было не только открыть без особо труда, но и вообще унести вместе со всем его содержимым, потому что он был слишком легким. Тогда пункт приема почты решили утяжелить – ввели чугунные ящики для корреспонденции, весившие более сорока килограммов. Железными, уже очень похожими на современные, почтовые ящики в Москве стали только в XX веке: они крепились на стены домов и были украшены стилизованной символикой с изображением конверта.

В 1901 году жители Москвы, считавшие свою корреспонденцию срочной, получили возможность пользоваться сервисом наиболее оперативного отправления писем. Тогда в городе впервые появилось "цветное" разделение почтовых ящиков – были установлены специальные оранжевые почтовые ящики, письма из которых отправляли по железной дороге сразу же, в день приема.

Уже в советское время, в 1928 году, по Москве начали курсировать трамваи с прикрепленными прямо на них почтовыми ящиками. Всего таких "ящиков-путешественников" насчитывалось двести штук. Впрочем, они так и не прижились в городе: чтобы отправить письмо, требовалось сначала дождаться трамвая. Это показалось столичным жителям неудобным.

В Москве в советский период пробовали вводить не только "трамвайные" почтовые ящики, но и "цветное" разделение пунктов приема почты на внутригородские и общие. Это разделение было аналогично тому, что теперь в качестве эксперимента снова появляется в столице по инициативе "Почты России". Солидная часть полумиллиона почтовых ящиков, установленных по всему СССР, была окрашена не в обычный, синий, цвет, а в красный.

Красные почтовые ящики можно было повсеместно увидеть на улицах Москвы и в ее почтовых отделениях в 80-х годах. Яркий цвет означал, что опускать в такие пункты приема почты следует только те письма, чьи адресаты живут в столице. На красных ящиках так и было написано – "для Москвы", и располагались они почти у каждого отделения рядом с привычным синим ящиком.

Как сообщила в интервью сетевому изданию M24.ru Галина Нечушкина, руководитель отдела по связям с общественностью "Почты России", упразднены красные почтовые ящики в Москве были в 90-х, когда сильно снизились объемы внутригородской корреспонденции.

Теперь красные почтовые ящики снова возвращаются в столицу – эксперимент по их установке, запущенный "Почтой России", призван сократить сроки доставки корреспонденции, которую москвичи отправляют друг другу. Его введение связано, в первую очередь, с многочисленными жалобами горожан на то, что до них не только месяцами идут заграничные посылки, но и неделями не доходят московские письма и открытки. В интервью M24.ru Галина Нечушкина также уточнила, что вернуться к разделению ящиков на синие и красные "Почту России" побудило значительное увеличение количества внутригородских отправлений по Москве.

В сентябре 24 крупных столичных отделения почтовой связи с наибольшей проходимостью оснастили красными почтовыми ящиками, предназначенными исключительно для тех отправлений, чьи адресаты – жители Москвы или московские организации. Как сообщает "Почта России", благодаря нововведению удастся сократить сроки доставки внутримосковской почты всего до двух дней (не считая дня отправки). Во всех почтовых отделениях столицы – а их сейчас насчитывается около полутысячи – красные ящики тоже будут установлены, если эксперимент признают успешным.

Красные ящики расположены на фасадах и внутри крупных почтовых отделений рядом с привычными ящиками синего цвета. Сверху на них написано "Для писем внутри города".

Несмотря на то, что ящики, предназначенные для внутригородского почтового сообщения, отличаются ярким цветом и заметной надписью, в "Почте России", конечно, не исключают попадания в новый пункты приема почты "случайной" корреспонденции. Если москвич по неосторожности опустил письмо или открытку, предназначающуюся адресату из другого города или другой страны, в красный ящик, его отправление все равно будет доставлено по назначению. Все письма из красных почтовых ящиков проходят проверку и сортировку, в результате которой те, что адресованы не москвичам, будут сразу перенаправлены на дальнейшую почтовую обработку.

