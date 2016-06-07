"Почта России" возместила москвичу стоимость "сложенной" пластинки

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Московский филиал "Почты России" возместил жителю столицы стоимость пластинки, которую сломал почтальон, сообщили m24.ru в пресс-службе ФГУП.

Недавно жителю Москвы доставили посылку, в которой была виниловая пластинка: почтальон ее сломал пополам и положил в ящик. После инцидента, получившего широкую огласку, мужчина встретился с представителями почты, оформил претензию и получил компенсацию.

Также клиенту были принесены официальные извинения, а почтальона, допустившего нарушение, уволили с работы.

Сам клиент написал у себя в соцсети, что "Почта России" оперативно среагировала на инцидент, и посоветовал всем, кто сталкивался с подобной ситуацией, писать претензии в отделении или на сайте. Подробнее о том, как оставить жалобу, можно почитать тут.