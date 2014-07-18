Движение на аварийном участке будет пущено после проверки спецтехникой

По "синей" ветке пустят пробные составы

Работы на поврежденном участке "синей" ветки завершатся через несколько часов, передает Агентство "Москва" со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам строительства Марата Хуснуллина.

Чиновник отметил, что после всех восстановительных операций на Арбатско-Покровской линии метро будет обеспечена стопроцентная безопасность движения. "Если посчитать все аварии, которые произошли за 80 лет существования подземки, по всем показателям московский метрополитен остается самым безопасным в мире", - сказал Хуснуллин.

Также заммэра добавил, что в ближайшие несколько часов будет закончено восстановление, а потом пойдет спецтехника, которая проверит качество путей. После этого будет принято решение о запуске поездов.

"Сейчас рабочие устраняют дефекты путей: меняют шпалы, рельсы, провода. Ремонтная служба уже доложила, что система связи полностью восстановлена", - подчеркнул Хуснуллин. По словам заммэра по вопросам ЖКХ Петра Бирюкова, движение пустят в 15.00.

Напомним, 15 июля в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" сошли с рельсов три вагона поезда. В ЧП пострадали более 400 человек. За медпомощью обратились 217 человек. Тяжелораненых доставляли в медучреждения на вертолетах, всего было совершено 15 вылетов.

Подозреваемыми по уголовному делу проходят мастер службы путей подземки Валерий Башкатов и его помощник Юрий Гордов. По версии следствия, они проводили установку новой стрелки на путях перед станицей метро "Славянский бульвар" и некачественно ее закрепили (примотали тонкой проволокой), что привело к крушению поезда. По версии следствия Башкатов нарушил методику и технологию проведения работ, что привело к аварии и человеческим жертвам.