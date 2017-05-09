Форма поиска по сайту

09 мая 2017, 17:52

Мэр Москвы

Начало отключений горячей воды в Москве перенесли на 15 мая

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Профилактические отключения горячей воды в Москве перенесли с 10 на 15 мая, сообщает Агентство "Москва".

По словам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, это связано с пришедшим в мегаполис похолоданием.

Продолжительность профилактических отключений в Москве не превышает 10 дней. За это время проводятся ремонтные работы на районных тепловых станциях и центральных тепловых пунктах, диагностика сетей, перекладка трубопроводов.

Узнать, когда воду будут отключать в конкретном доме, можно на сайте Московской объединенной энергетической компании.

