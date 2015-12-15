Индексацию выплат для работающих пенсионеров отменили

Фото: ТАСС/Алексей Устимов

Госдума на заседании во вторник приняла в третьем чтении закон, приостанавливающий с 1 января 2016 года индексацию пенсий работающих пенсионеров, сообщает Агентство "Москва". Если пенсионер бросит работу, то страховая пенсия и фиксированная выплата к ней начнут выплачиваться с учетом индексации и других корректировок.

Для определения статуса работающего пенсионера будут учитываться данные на момент 30 сентября 2015 года. В случае прекращения работы в период после 1 октября 2015 года до 1 апреля 2016 года пенсионер может написать заявление в Пенсионный фонд и сообщить об этом. После увольнения пенсионер начнет получать проиндексированную пенсию с месяца, следующего за месяцем, в котором в Пенсионный фонд поступили сведения о прекращении работы.

Работодателей заставят ежемесячно предоставлять данные о своих работниках: имя, страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) и идентификационный номер налогоплательщика. Отчетность с работодателей будут требовать с 1 апреля 2016 года. Иначе им грозит штраф 500 рублей за утаенные сведения о каждом застрахованном лице.

Для неработающих пенсионеров размер выплат будет проиндексирован с 1 февраля 2016 года и составит 4 процента. Как отмечается в пояснительной записке, средний размер страховой пенсии увеличится на 490 рублей и составит 12,6 тысячи рублей.

Напомним, правительство продлило на 2016 год мораторий на накопительные пенсионные взносы. Как отметил Владимир Путин, решение о "заморозке" пенсии было принято из-за необходимости сбалансировать пенсионную систему и гарантировать всем пенсионерам России стабильные выплаты и доходы. Позднее соответствующий закон приняла Госдума.