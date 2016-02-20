Ледовая горка в Парке Победы завершила работу

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Ледовая горка в Парке Победы на Поклонной горе завершила работу, сообщает пресс-служба департамента культуры Москвы.

Открывшийся 31 декабря ледовый комплекс посетило более 50 тысяч человек.

Горка имела три спуска разной длины (140, 90 и 45 метров), была украшена ледовыми фигурами сказочных героев и динамической неоновой подсветкой. Тюбинговые спуски начинались на холме, где был установлен сказочный ледяной замок высотой 10 метров.

В парке Победы появилась миниатюрная копия Москвы

Напомним, горка была частью проекта "Ледовая Москва. В кругу семьи". Он представлял из себя ледовые миниатюрные копии основных достопримечательностей столицы – Московского Кремля, Большого театра, Главного здания МГУ, памятника Юрию Долгорукому, здания мэрии Москвы и других. Ледовый городок завершил свою работу 27 января.