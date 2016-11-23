Форма поиска по сайту

23 ноября 2016, 17:07

Культура

Park Live переедет на новую площадку в 2017 году

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Юбилейный – пятый по счету – музыкальный фестиваль Park Live пройдет 5 июля 2017 года на новой площадке – "Арена ЦСКА". Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Современный футбольный стадион в традиционном английском стиле открылся в Москве в сентябре этого года. Его общая вместимость – 28 тысяч человек, в фан-зону смогут попасть 6 тысяч человек.

"Арена ЦСКА" расположена недалеко от центра города и обеспечена хорошей транспортной доступностью. Добраться до площадки можно от четырех станций метро и от станции "Зорге" МЦК.

Первый фестиваль Park Live прошел в Москве в июле 2013 года на ВДНХ. В 2016 году из-за большого количества зрителей организаторы мероприятия решили сменить площадку на стадион "Открытие Арена".

На фестивале выступили Red Hot Chili Peppers, "Сплин", а также Лана Дель Рей. В разные годы на сцену Park Live также поднимались Muse, Limp Bizkit, Deftones, Die Antwoord, Paramore, Земфира, "Мумий Тролль" и многие другие.

