Park Live переедет на новую площадку в 2017 году

Юбилейный – пятый по счету – музыкальный фестиваль Park Live пройдет 5 июля 2017 года на новой площадке – "Арена ЦСКА". Об этом сообщают организаторы мероприятия.
Современный футбольный стадион в традиционном английском стиле открылся в Москве в сентябре этого года. Его общая вместимость – 28 тысяч человек, в фан-зону смогут попасть 6 тысяч человек.
"Арена ЦСКА" расположена недалеко от центра города и обеспечена хорошей транспортной доступностью. Добраться до площадки можно от четырех станций метро и от станции "Зорге" МЦК.
На фестивале выступили Red Hot Chili Peppers, "Сплин", а также Лана Дель Рей. В разные годы на сцену Park Live также поднимались Muse, Limp Bizkit, Deftones, Die Antwoord, Paramore, Земфира, "Мумий Тролль" и многие другие.