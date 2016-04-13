В параде Победы примут участие 500 флотских курсантов из Калининграда

Фото: m24.ru

Около 500 курсантов Балтийского военно-морского института имени адмирала Ф.Ф. Ушакова (БВМИ) примут участие в параде Победы на Красной площади в Москве. Как сообщает МИА "Россия сегодня", это произойдет уже в десятый раз.

"Курсанты и офицеры БВМИ имени адмирала Ф.Ф. Ушакова на главном параде страны представят Военно-морской флот России. Они пройдут по брусчатке Красной площади "коробкой", которую возглавит начальник института капитан 1 ранга Вячеслав Родионов. Среди участников парада – около 100 курсантов, которые продолжают офицерские династии", – рассказали агентству в пресс-службе Балтийского флота.

Подготовка к параду в БВМИ началась в середине ноября 2015 года. За это время на плацу института было проведено более 50 тренировок, на которых в общей сложности курсанты прошли строевым шагом свыше 120 километров.

Представители БВМИ размещаются на территории Серпуховского военного института ракетных войск стратегического назначения России. Там же организован учебный процесс флотских курсантов – лекции и занятия с ними проводят преподаватели БВМИ.

В Подмосковье сегодня проходит репетиция парада в честь дня Победы

Ранее сообщалось, что летчики будут репетировать парад Победы три дня в неделю на протяжении всего апреля. По словам командира 344-го Центра боевой подготовки и переучивания летного состава армейской авиации полковник Андрея Попова, репетиции будут проходить в небе над Алабино.

Попов также отметил, что около половины пилотов, задействованных в воздушном строю над Красной площадью, примут участие в Параде впервые. С ними проводятся дополнительные тренировки для отработки слаженности и синхронности.