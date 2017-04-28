Трамп собрался получить от Южной Кореи $1 млрд за развертывание системы ПРО

Фото: ТАСС/Emily Molli

Президент США Дональд Трамп собрался предъявить Южной Корее счет на 1 миллиард долларов за развертывание на ее территории американской системы противоракетной обороны THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), сообщает сайт "Комсомольской правды".

28 апреля глава Тихоокеанского командования вооруженных сил США адмирал Харри Харрис заявил, что комплекс заступит на боевое дежурство в предстоящие дни. Из его слов было не ясно, определил ли он конкретные сроки или это лишь фигура речи.

Заявление Дональда Трампа прозвучало на фоне обострившегося кризиса вокруг Северной Кореи.

27 апреля Трамп заявил о возможности крупного конфликта с Северной Кореей из-за ее ядерной и ракетной программы. 25 апреля в КНДР прошли крупнейшие артиллерийские учения в честь 85-й годовщины со дня основания армии.

Северная Корея с начала 2017 года уже произвела несколько запусков ракет, некоторые из которых долетели до японских берегов. Президент США Дональд Трамп пригрозил КНДР внезапным ударом, если официальный Пхеньян не прекратит испытания.

Наземная система THAAD создана для перехвата головных частей баллистических ракет на завершающем этапе среднего участка траектории полета и при подлете к цели. Она должна защитить американские войска и войска их союзников, а также города и важные объекты от баллистических ракет как малой дальности, так и стратегических.

