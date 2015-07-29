Мотоциклисты просят отменить штраф за езду между рядами

Фото:ТАСС/Сергей Бобулев

В Госдуме могут рассмотреть вопрос о том, чтобы разрешить мотоциклистам ездить между дорожными полосами. Об этом m24.ru рассказал член комитета по транспорту ГД РФ Александр Васильев. По его словам, мотосообщество развивается, и его нужно поддержать. Байкеры уверяют, что послабление правил поможет уменьшить пробки. В ГИБДД считают, что у мотоциклистов не должно быть никаких преференций на дороге. Сейчас штраф за езду между рядами составляет 1500 рублей. Эксперты опасаются, что его отмена приведет к росту ДТП, поскольку байкеры - не самые дисциплинированные водители.

"В Москве движение по пробкам – самое опасное. Это очень важно, чтобы в междурядье можно было проезжать. Мотосообщество растет и мотоциклистов становится больше, нужно их поддержать", - заявил Васильев. По его словам, депутаты ждут предложений от байкеров и готовы их рассмотреть.

Сегодня движение между дорожными полосами запрещено как автомобилистам, так и мотоциклистам. Согласно Правилам дорожного движения, "если проезжая часть разделена на полосы линиями разметки, движение транспортных средств должно осуществляться строго по обозначенным полосам. Наезжать на прерывистые линии разметки разрешается лишь при перестроении". Для нарушителей существует штраф - 1500 рублей.

Руководителя объединения "МотоМосква" Андрей Иванов сообщил, что байкеры готовят предложение по изменениям ПДД, которые "узаконят нормы, позволяющие мотоциклистам двигаться между рядами".

"Если мотоциклисты перестанут ездить между рядами, то в Москве прибавится почти 180 тысяч транспортных средств на дороге. Это скажется на пробках", - убежден Андрей Иванов.

Ранее в Государственную Думу был внесен на рассмотрение законопроект о Ранее в Государственную Думу был внесен на рассмотрение законопроект о повышении штрафа для мотоциклистов за нарушение правил обгона - с 1,5 тысяч до 5 тысяч рублей. По мнению инициаторов проекта, эта мера должна снизить количество аварий с участием байкеров. К слову, в 2014 году в столичном регионе произошло более 2,5 тысяч ДТП с участием мотоциклов. Жертвами аварий стали более 130 человек. В этом году только за июнь в столице произошло 120 аварий с мототранспортом. Водители байков в большинстве случаев винят автомобилистов, а те, в свою очередь, обвиняют любителей двухколесного транспорта. В начале 2015 мотосообщество выступило с предложением допустить байкеров на выделенную для общественного транспорта полосу. Напомним, в 2013 году в Москве запустили эксперимент по допуску на "выделенки" мотоциклистов, но через год он был признан неудачным. Байкеры не соблюдали скоростной режим, мешали движению троллейбусов и создавали дополнительные аварийные ситуации.

В начале июля руководитель ГИБДД России Виктор Нилов заявил в интервью журналистам, что мотоциклисты не должны иметь преференций на дороге. Это следует из мирового опыта организации дорожного движения.

"Они хотят ездить между рядов, просят разрешить им двигаться по выделенной полосе. Они ощущают себя дискомфортно в общих условиях движения", – посетовал Нилов.

По его словам, лучше не рисковать жизнями байкеров. "Дав мотоциклистам немного больше свободы, мы опять столкнемся с тем, что далеко не каждый, сидящий за рулем, ответственен. Больше прав – больше ответственности. Но у нас наоборот", – заметил глава ГИБДД.

Пресс-секретарь ГИБДД РФ Антон Белан пояснил M24.ru, что мнение Госавтоинспекции осталось неизменным.

По мнению президента коллегии правовой защиты автовладельцев Виктора Травина послабления для водителей мотоциклов делать нельзя.

"Я боюсь всяческих послаблений в отношении водителей мотоциклов. В большинстве своем это водители, которые в принципе не привыкли соблюдать Правила дорожного движения. Если им позволят делать это официально, то случится катастрофа. Я думаю, что задача ГАИ, наоборот, - усилить контроль над водителями мотоциклов", - отметил собеседник m24.ru.

Напомним, в июне в Мосгордуме прошла встреча с представителями мотосообщества. Обсуждались основные вопросы, которые волнуют мотоциклистов. В частности, безопасность дорожного движения и снижение травматизма. Байкеры предложили сделать дорожную разметку менее скользкой. По их словам, она должна быть не более скользкой, чем основное дорожное полотно. Для этого необходимо использовать другие материалы, например, холодный пластик.

Ольга Афанасьева, Анатолий Федотов