Столичные водители стали реже нарушать ПДД

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Количество нарушений ПДД в центре Москвы и на основных магистралях сократилось в десятки раз, сообщает пресс-служба департамента транспорта.

За 8 месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на Ленинском проспекте количество нарушений сократилось с 1,8 тысячи до 396, на Кутузовском ‒ с 300 до 120, на Дмитровском шоссе ‒ со 100 до 60, Ярославском ‒ с 98 до 6, Щелковском ‒ с 72 до 6, Волоколамском ‒ с 40 до 14 и на шоссе Энтузиастов ‒ с 33 до 7.

Гораздо меньше стали нарушать ПДД и в центре города. На Большой Якиманке число нарушений правил остановки и стоянки уменьшилось с 201 до двух случаев, на Варварке ‒ с 60 до 10, на Земляном Валу ‒ с 1157 до 186, на Валовой улице ‒ с 217 до 7 и на Крымском Валу ‒ с 1060 до 26, на Новинском бульваре – с 333 до трех.

В департаменте отметили, что удалось навести порядок на улицах вокруг рынка "Садовод": в этом районе нарушать правила остановки и стоянки автомобилисты стали на 40% реже.



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Как отметил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, "в первом полугодии у нас уже снизилось число аварий, и наша задача – закрепить и улучшить этот результат".

"Раньше некоторые нормы ПДД в городе не отслеживались ‒ например, соблюдение правил остановки и стоянки. Хаотично припаркованные машины осложняли движение и аварийную обстановку. Сейчас мы усилили контроль: работает целая система фиксации, создана Московская административная дорожная инспекция. Мы видим, что эти меры дисциплинируют водителей: нарушать действительно стали меньше", - подчеркнул он.

Ранее m24.ru сообщало, что количество ДТП с участием неопытных водителей сократилось на четверть. За семь месяцев этого года они 568 раз попадали в ДТП, что более чем на четверть меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба ГИБДД Москвы.

Смертность в таких авариях снизилась наполовину - погибли 50 человек. 706 участников ДТП получили ранения, что на 26,1% меньше, чем за семь месяцев прошлого года. При этом 21 авария произошла по вине пьяного начинающего водителя.

В ГИБДД отмечают, что молодые водители весьма часто отвлекаются на посторонние вещи. Как правило, на мобильные телефоны. Водители не только говорят по телефону за рулем, но и пытаются отправлять sms прямо в движении.

Особую опасность представляют водители, которые уже проехали пару тысяч километров и склонны рассматривать себя, как "мастеров руля". Именно такие граждане чаще всего превышают скорость.