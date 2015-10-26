Устроившим два ДТП водителям могут запретить возить пассажиров

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Столичное управление ГИБДД предложило запретить заниматься пассажирскими перевозками водителям, которые совершили более 10 нарушений ПДД или стали виновниками двух ДТП. В интервью m24.ru начальник московской Госавтоинспекции Виктор Коваленко пояснил, что такие водители ставят под угрозу жизни пассажиров.

"Мы обратились в правительство Москвы, ГУ МВД России по столице и в Главное управление обеспечения безопасности дорожного движения МВД России с предложением ужесточить требования к пассажироперевозчикам и водителям транспортных компаний. Учитывая проведенный анализ происшествий, мы предложили внести в законодательство, что у водителя-профессионала, занятого в пассажирских перевозках, общий стаж управления транспортными средствами должен быть не менее 3 лет", – сказал он.

Профессиональным водителям, попавшим в ДТП более двух раз и нарушившим Правила дорожного движения до 10 раз, Госавтоинспекция предлагает вообще запретить заниматься пассажирскими перевозками. "Потому что в этом случае ему опасно доверять людей. Лишить водительских прав мы его не можем, но можно законодательно запретить работать по найму", – уверен Коваленко.

Собеседник m24.ru отметил, что ГИБДД также предлагает ввести в ПДД термин "Опасное вождение" и меру ответственности за него. Кроме того, дорожная полиция выступает за то, чтобы создать рейтинг автошкол и лишать прав злостных неплательщиков штрафов.

Полностью интервью с Виктором Коваленко читайте здесь.

Председатель союза пешеходов Кирилл Янков уверен, что запрет перевозить пассажиров водителям, часто нарушающим правила и совершающим ДТП, благоприятно отразится на дорожной ситуации в целом.

Однако важно, чтобы правильно велся учет нарушений. Вопрос в том, стоит ли учитывать все аварии и нарушения водителя или только те, которые он совершил, будучи за рулем общественного транспорта.

"Скорее, здесь надо действовать дифференцированно. Может быть, стоит обозначить меньшее число допустимых нарушений. При этом учитывать только те, которые были зарегистрированы при перевозке пассажиров", – сказал он.

Напомним, в столичный кодекс об административных правонарушениях внесли изменения, в соответствии с которыми за перевозку пассажиров по несогласованным маршрутам компании теперь будут штрафовать на 500 тысяч рублей.

Кроме того, в городе работает 11 мобильных групп, которые выявляют нелегальных перевозчиков, а для официальных работников созданы максимально благоприятные условия.

Никита Щуренков, Марина Курганская