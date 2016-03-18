Жители Подмосковья пожаловались на водителей автобусов более 80 раз

Фото: m24.ru

Жители Подмосковья отправили 86 сообщений с жалобами на водителей автобусов, которые нарушают ПДД, сообщает пресс-служба "Мострансавто".

Больше всего обращений поступило из Балашихи, чуть меньше из Видного, Химок, Долгопрудного, Подольска и Щелково.

Наиболее распространенными нарушениями ПДД водителями автобусов являются езда по обочине, неработающий стоп-сигнал и поворот не из своего ряда.

"Все сообщения с фотографиями нарушений были обработаны отделом по работе с обращениями граждан и направлены в филиалы для принятия соответствующих мер к водителям-нарушителям: от замечаний, выговоров и лишения премий вплоть до увольнений", – сообщает пресс-служба "Мострансавто".

Напомним, "Мострансавто" запустило сервис "Стикер ПДД" осенью прошлого года. На задних стеклах всех автобусов разместили стикеры с информацией, куда можно сообщить о нарушениях ПДД водителем.

"С помощью этого сервиса участники дорожного движения могут вести контроль за дисциплиной водителей и таким образом помогать предприятию улучшать качество обслуживания пассажиров", - отмечают в компании.

Также в прошлом году во всех автобусных парках "Мосгортранса" стартовал проект по контролю работы водителей на городских маршрутах. На автобусах размещают специальные наклейки с номером "горячей лини" "ДТП ‒ нет!".

Позвонив по номеру 8-800-7000-666, автомобилисты могут сообщать о случаях нарушения правил дорожного движения или аварий водителями автобусов.