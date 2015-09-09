Велодорожки в столице станут тротуарами после окончания сезона

Фото: m24.ru

После окончания сезона велодорожки в Москве станут тротуарами, сообщил глава департамента транспорта Максим Ликсутов в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По его словам, благодаря изменениям в ПДД, знаками теперь можно регулировать зону для пешеходов и зону для велосипедистов.

"Как только пройдет велосезон, мы это поймем вместе с вами, мы быстренько эти знаки поменяем. И велодорожка, которая сделана, по ней вполне можно будет ходить всем, без исключения, людям", - сказал Ликсутов.

Глава ведомства добавил, что в году возросла популярность городского велопроката. По сравнению с 2014 годом, количество людей, которые воспользовались городским велопрокатом, увеличилось в семь раз. К середине августа городским велопрокатом воспользовались более миллиона человек.

"Москва в цифрах": Велосипедные маршруты

Напомним, первая выделенная полоса для велосипедистов в городе тянется от Чистопрудного до Никитского бульвара, и ее длина составляет 9 километров. Покрыта полоса специальной смесью из пластика и песка, чтобы сцепление было лучше, и в случае опасности велосипедист смог бы вовремя затормозить.

От парковки полоса отделена буферной зоной. Штраф за незаконное проникновение машины на дорожку составляет 2,5 тысячи рублей. Но видно, что автомобилисты соблюдают правила.

Велополоса охватывает пять бульваров: Тверской, Страстной, Петровский, Рождественский, Сретенский. Она расположена параллельно бордюру. От проезжей части ее отгородили искусственными бордюрами, а частично – парковкой для автомобилей.

Прогнозируемое количество велосипедистов – не менее 10 тысяч человек в день.