Участник гонок на Gelandewagen снова нарушил ПДД

Участника гонок на Gelandewagen Абдувахоба Маджидова снова задержали за нарушение правил дорожного движения, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инспекторы ГИБДД на Новом Арбате остановили автомобиль Opel, который ехал по разделительной полосе. Водитель и пассажирка не были пристегнуты ремнями безопасности.
Кроме того, водитель предъявил удостоверение, которое принадлежало другому человеку, а других документов он при себе не имел. Мужчину доставили в отделение полиции для установления личности.
По словам источника в правоохранительных органах, задержанный является участником гонок с полицией на автомобиле Gelandewagen.
При этом молодые люди вели видеозапись происходящего и транслировали ее в Сети, сопровождая свои действия нецензурными высказываниями в адрес сотрудников полиции.
В суде Виктор Усков и Руслан Шамсуаров не признали вину, а Абдувахоб Маджидов подтвердил, что оскорблял сотрудников полиции.
Руслана Шамсуарова и Виктора Ускова приговорили к 300 часам исправительных работ. Их признали виновными в оскорблении полицейских и оправдали по эпизоду об угрозе применения насилия в отношении представителя власти.
Абдувахоб Маджидов, который был за рулем внедорожника, оправдан по всем эпизодам.