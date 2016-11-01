Участник гонок на Gelandewagen снова нарушил ПДД

Участника гонок на Gelandewagen Абдувахоба Маджидова снова задержали за нарушение правил дорожного движения, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инспекторы ГИБДД на Новом Арбате остановили автомобиль Opel, который ехал по разделительной полосе. Водитель и пассажирка не были пристегнуты ремнями безопасности.

Кроме того, водитель предъявил удостоверение, которое принадлежало другому человеку, а других документов он при себе не имел. Мужчину доставили в отделение полиции для установления личности.

По словам источника в правоохранительных органах, задержанный является участником гонок с полицией на автомобиле Gelandewagen.