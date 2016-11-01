Форма поиска по сайту

01 ноября 2016, 12:09

Безопасность

Участник гонок на Gelandewagen снова нарушил ПДД

Участника гонок на Gelandewagen Абдувахоба Маджидова снова задержали за нарушение правил дорожного движения, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инспекторы ГИБДД на Новом Арбате остановили автомобиль Opel, который ехал по разделительной полосе. Водитель и пассажирка не были пристегнуты ремнями безопасности.

Кроме того, водитель предъявил удостоверение, которое принадлежало другому человеку, а других документов он при себе не имел. Мужчину доставили в отделение полиции для установления личности.

По словам источника в правоохранительных органах, задержанный является участником гонок с полицией на автомобиле Gelandewagen.

В мае этого года сын вице-президента "Лукойла" Руслан Шамсуаров и его друзья Виктор Усков и Абдувахоб Маджидов устроили опасные гонки по Москве с демонстративным нарушением ПДД. Молодые люди на двух машинах нарушали скоростной режим на виду у сотрудников полиции. Затем они пытались скрыться от инспекторов, пересекая сплошные полосы на высокой скорости, выезжая на тротуары и газоны.

При этом молодые люди вели видеозапись происходящего и транслировали ее в Сети, сопровождая свои действия нецензурными высказываниями в адрес сотрудников полиции.

В суде Виктор Усков и Руслан Шамсуаров не признали вину, а Абдувахоб Маджидов подтвердил, что оскорблял сотрудников полиции.

Руслана Шамсуарова и Виктора Ускова приговорили к 300 часам исправительных работ. Их признали виновными в оскорблении полицейских и оправдали по эпизоду об угрозе применения насилия в отношении представителя власти.

Абдувахоб Маджидов, который был за рулем внедорожника, оправдан по всем эпизодам.

ПДД нарушения Gelandewagen Абдувахоб Маджидов

