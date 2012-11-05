Останкинская телебашня отмечает юбилей

Останкинской башне исполняется 45 лет

Одна из визитных карточек Москвы – Останкинская телебашня – сегодня отмечает 45-летие.

5 ноября 1967 года после четырех лет строительства Останкинская телебашня была сдана в эксплуатацию. "Игла" в 540 метров была возведена по проекту инженера Николая Никитина, архитекторов Леонида Баталова и Дмитрия Бурдина. На тот момент это было самое высокое сооружение в мире.

Башня имеет 45 этажей, десятки кольцевых площадок и балконов. На высоте 328-334 метра находился ресторан "Седьмое небо", который занимал три этажа. Кольцеобразное помещение ресторана за 40 минут совершало полный оборот вокруг своей оси.

В наши дни башня продолжает оставаться одним из уникальных сооружений в мире. Сейчас она является пятым по высоте свободно стоящим сооружением после небоскрёба Бурдж-Халифа (Дубай), Небесного дерева Токио (Токио), телебашни Гуанчжоу (Гуанчжоу) и телебашни Си-Эн Тауэр (Торонто).