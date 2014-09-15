Противоаварийные работы в усадьбе "Останкино" завершат в этом году

Фото: ИТАР-ТАСС

До конца этого года в дворце-усадьбе "Останкино" будет выполнена большая часть противоаварийных работ – тех, которые позволяют избежать угрозы обрушения здания, сообщает пресс-служба стройкомплекса Москвы.

Весной же начнется масштабная реставрация памятника архитектуры, рассказал руководитель столичного департамента культурного наследия Александр Кибовский. По его словам, первоочередные - самые необходимые - противоаварийные работы уже завершены.

Реставрация музея-усадьбы "Останкино", напомним, продлится до 2020 года.

Реконструкция усадьбы "Останкино" завершится в 2020 году

Конкурс на выполнение ремонтно-реставрационных работ в усадьбе "Останкино" был объявлен летом. Компании-победителю нужно будет остановить разрушение объекта культурного наследия, сохранив подлинные детали его обстановки. Потребуется отремонтировать подпол первого этажа и помещения под балконами, установить конструкции, поддерживающие живописный плафон зрительного зала, законсервировать расписные плафоны, украшающие дворцовую сцену и потолки парадной анфилады.

Как ранее рассказала сетевому изданию M24.ru заместитель директора музея "Останкино" Варвара Ракина, главная проблема, которую нужно решить в ходе реставрации дворца, – отсутствие фундамента. Театр-дворец был построен на небольшом цоколе, который требуется укрепить до начала ремонта. Также во дворце предстоит создать систему вентиляции, не изменив исторические интерьеры.

Напомним, что благоустройство парка "Останкино" началось в 2012 году. Его завершение намечено на эту осень.

В парке "Останкино" появился фитнес-маршрут на 14 километров

В результате благоустройства в парке появились вело- и фитнес-маршруты, а также конная трасса и бесплатный Wi-FI. Дизайн скамеек, садовых качалок, бельведера и беседок, на которые впоследствии нанесут герб Шереметьевых, реставраторы составляли по чертежам и фотографиям, найденным в ходе историко-архитектурных исследований.

Рабочие уже реконструировали конюшню и создали конную трассу длиной более 4 километров. Кроме того, они почистили Садовый и Останкинский пруды, летом там начали устанавливать плавающие фонтаны. Также в скором времени планируется установить кормушки для птиц и дизайнерские скворечники.

"План города": Как реставрируют столичные усадьбы

29 июля было принято решение объединить территорию парка Останкино и ВДНХ. Таким образом появилась самая большая зона отдыха в столице, площадью около 540 гектаров.