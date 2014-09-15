Противоаварийные работы в усадьбе "Останкино" завершат в этом году

Фото: ИТАР-ТАСС
До конца этого года в дворце-усадьбе "Останкино" будет выполнена большая часть противоаварийных работ – тех, которые позволяют избежать угрозы обрушения здания, сообщает пресс-служба стройкомплекса Москвы.
Весной же начнется масштабная реставрация памятника архитектуры, рассказал руководитель столичного департамента культурного наследия Александр Кибовский. По его словам, первоочередные - самые необходимые - противоаварийные работы уже завершены.
Реставрация музея-усадьбы "Останкино", напомним, продлится до 2020 года.
Конкурс на выполнение ремонтно-реставрационных работ в усадьбе "Останкино" был объявлен летом. Компании-победителю нужно будет остановить разрушение объекта культурного наследия, сохранив подлинные детали его обстановки. Потребуется отремонтировать подпол первого этажа и помещения под балконами, установить конструкции, поддерживающие живописный плафон зрительного зала, законсервировать расписные плафоны, украшающие дворцовую сцену и потолки парадной анфилады.
Как ранее рассказала сетевому изданию M24.ru заместитель директора музея "Останкино" Варвара Ракина, главная проблема, которую нужно решить в ходе реставрации дворца, – отсутствие фундамента. Театр-дворец был построен на небольшом цоколе, который требуется укрепить до начала ремонта. Также во дворце предстоит создать систему вентиляции, не изменив исторические интерьеры.
Напомним, что благоустройство парка "Останкино" началось в 2012 году. Его завершение намечено на эту осень.
В результате благоустройства в парке появились вело- и фитнес-маршруты, а также конная трасса и бесплатный Wi-FI. Дизайн скамеек, садовых качалок, бельведера и беседок, на которые впоследствии нанесут герб Шереметьевых, реставраторы составляли по чертежам и фотографиям, найденным в ходе историко-архитектурных исследований.
Рабочие уже реконструировали конюшню и создали конную трассу длиной более 4 километров. Кроме того, они почистили Садовый и Останкинский пруды, летом там начали устанавливать плавающие фонтаны. Также в скором времени планируется установить кормушки для птиц и дизайнерские скворечники.
29 июля было принято решение объединить территорию парка Останкино и ВДНХ. Таким образом появилась самая большая зона отдыха в столице, площадью около 540 гектаров.
Усадьба "Останкино"Усадьба "Останкино" в прошлом была резиденцией графов Шереметевых. Усадебный ансамбль создавался на протяжении XVII-XVIII веков. Самым ранним сооружением на территории усадьбы является церковь Живоначальной Троицы. Частично сохранилась первоначальная планировка Увеселительного сада XVIII столетия, павильон кухонного флигеля был восстановлен по старым чертежам в конце XX века. Но главная архитектурная ценность Останкино – уникальный дворец-театр, построенный в конце XVIII века по заказу графа Николая Шереметева.
Строительство дворца началось в 1790 году и продолжалось до 1797, еще два года велась оттделка. Возводить здание решили из дерева, так как оно обладает великолепными акустическими свойствами. Над театром-дворцом трудились архитекторы Старов, Бренн, Кваренги, а также крепостные зодчие – Миронов, Дикушин, Аргунов. Сцена, соединенная галереями с другими павильонами, могла трансформироваться в бальный зал. Первый этап строительства, завершенный летом 1795 года, был отмечен грандиозной постановкой оперы "Зельмира и Смелон, или взятие Измаила".
