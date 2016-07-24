Всю сборную России отстранят от Олимпийских игр в Рио – СМИ

Всю сборную России отстранят от участия в Олимпийских играх в Рио, передает телеканал "Москва 24" со ссылкой на Daily Mail.

По предварительным данным, без Игр останутся все 387 российских спортсменов. Таким образом Международный олимпийский комитет (МОК) хочет показать Москве, что допинг "является атакой на весь спорт". При этом президент МОК Томас Бах хочет рассмотреть вопрос о правах отдельных спортсменов.

Также сообщается, что некоторые чиновники комитета выступают за отстранение России от зимних Игр в Южной Корее в 2018 году. Решение ожидается 24 июля на заседании МОК около 17.00 по московскому времени.

Ранее до участия в Олимпийских играх не допустили сборную России по легкой атлетике. Такое решение принял Спортивный арбитражный суд (CAS), отклонив апелляцию Олимпийского комитета России (ОКР) и 68 российских спортсменов.

Право на участие в Играх-2016 ранее получила только прыгунья в длину Дарья Клишина, которая живет и тренируется в США.

9 ноября 2015 года в Женеве состоялась пресс-конференция Всемирного антидопингового агентства (WADA), на котором был представлен доклад о применении допинга в России. Российскую сторону обвинили в многочисленных нарушениях антидопинговых правил и рекомендовали Международной ассоциации легкоатлетических федерации (IAAF) отстранить российских легкоатлетов от участия в соревнованиях под ее эгидой.

13 ноября совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) на экстренном заседании в Лондоне временно приостановил членство ВФЛА.