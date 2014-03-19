Фигуристам, победившим на Олимпиаде, вручили денежные сертификаты

Фигуристам, победившим на Играх в Сочи, вручили денежные сертификаты

В столице прошла торжественная церемония награждения московских фигуристов, которые стали призерами на зимних Олимпийских играх, передает телеканал "Москва 24".

Двукратные чемпионы Игр Татьяна Волосожар и Максим Траньков получили по 8 миллионов рублей. По 4 миллиона передали Аделине Сотниковой, Ксении Столбовой и Федору Климову.

Денежные сертификаты фигуристам вручили глава департамента физической культуры и спорта Москвы Алексей Воробьев и его первый заместитель, олимпийский чемпион Николай Гуляев.

"Думаю, что ребята остались довольны. Они получили то, что заслужили. И мы надеемся на их будущие победы", - отметил Алексей Воробьев.

По словам Аделины Сотниковой, часть средств она перечислит в помощь детям-инвалидам, другую часть оставит себе и своей семье.

Добавим, что остальные призеры Олимпийских игр уже получили свои сертификаты. Перенести награждение фигуристов пришлось из-за участия спортсменов в показательных выступлениях в Швейцарии.