ОКР подаст заявку на участие в Олимпиаде 410 российских спортсменов

Фото: Felipe Dana/AP

Олимпийский комитет России собирается подать заявку на участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро 410 российских спортсменов. Об этом журналистам заявил министр спорта Виталий Мутко.

"Мы должны подать общую заявку 21 июля. В ней будет 410 атлетов", – цитирует его ТАСС.

По словам министра, сейчас на централизованной подготовке находятся 620 спортсменов. "Пока лицензии получили 320 атлетов. Ожидаем решения по легкой атлетике", – добавил он.

Летние Олимпийские игры пройдут с 5 по 21 августа в Рио-де-Жанейро.

Ранее Всероссийскую федерацию легкой атлетики отстранили от международных соревнований. Исключение сделают для спортсменов, которые докажут свою непричастность к допинговым скандалам.

Допинговый скандал разразился в 2015 году. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обвинило российских спортсменов в применении допинга, а российское антидопинговое агентство в сокрытиях данных. WADA рекомендовала Международной ассоциации легкоатлетических федераций дисквалифицировать Всероссийскую федерацию легкой атлетики и отстранить российских легкоатлетов от соревнований под эгидой Международной федерации легкой атлетики. Теперь российским легкоатлетам запрещено участвовать во всех международных соревнованиях, в том числе и в предстоящих летних Олимпийских играх в Рио.

Кроме того, WADA заявила о коррупции внутри Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

Положительные допинг-пробы были найдены у теннисистки Марии Шараповой, фигуристки Екатерины Бобровой, велогонщика Эдуарда Ворганова, конькобежца Павла Кулижникова, шорт-трекистов Семена Елистратова и Екатерины Константиновой, волейболиста Александра Маркина и биатлониста Эдуарда Латыпова.

Также WADA рекомендовала пожизненно дисквалифицировать пятерых российских легкоатлетов: Марию Фарносову, Екатерину Поистогову, Анастасию Баздыреву, Кристину Угарову и Татьяну Мязину.