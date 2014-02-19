Алена Заварзина завоевала бронзу в параллельном гигантском слаломе

Алена Заварзина. Фото: ИТАР-ТАСС

Россиянка Алена Заварзина завоевала бронзу в соревнованиях по параллельному гигантскому слалому на Олимпиаде в Сочи. В утешительном финале спортсменка опередила австрийку Ину Мешик.

После первого заезда Заварзина проигрывала сопернице одну сотую секунды, но во второй попытке сумела отыграть это отставание и "привезла" Мешик 83 сотых секунды.

Отметим, что Алена имела все шансы пробиться в финал, но во втором заезде упала и лишилась шансов бороться за золотую награду.

Чемпионкой стала швейцарская сноубордистка Патриция Куммер, которая обыграла японку Томоку Такеути.

Таким образом, россияне выигрывают 20-ю олимпийскую медаль в Сочи.

