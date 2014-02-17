Мужской биатлонный масс-старт перенесен на 18 февраля

Фото: ИТАР-ТАСС

Мужская биатлонная гонка с общего старта на Олимпиаде в Сочи перенесена на 18 февраля из-за тумана, сообщает официальный сайт союза биатлонистов России. Старт биатлонистов намечен на 14.30.

На данный момент погодные условия позволяют провести женский масс-старт. Начало гонки запланировано на 19.00

Напомним, что первоначально мужской масс-старт должен был состояться еще вчера, однако из-за плохих погодных условий гонку перенесли на 17 февраля.

По этой же причине не состоятся соревнования по мужскому сноуборд-кроссу, сообщает ИТАР-ТАСС. Старт сноубордистов перенесли на вторник, начало - в 10.30.