Денис Юсков. Фото: ИТАР-ТАСС

Российский конькобежец Денис Юсков занял четвертое место на дистанции 1500 метров и остался без олимпийской медали.

Россиянин отстал от победителя на 0.37 секунды. Золотую награду завоевал поляк Збигнев Брудка, прошедший дистанцию с результатом 1 минута и 45,006 секунды. Серебро досталось представителю Нидерландов Куну Вервею, бронза - канадцу Денни Моррисону.

Помимо Юскова в соревновании участвовали еще трое российских конькобежцев. Иван Скобрев занял 18-е место, Алексей Есин показал 24-й результат, а Алексей Суворов - 25-й.