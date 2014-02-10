Дневник Олимпиады в Сочи: день второй

Юлия Липницкая. Фото: ИТАР-ТАСС

Первые медали российской сборной и "золото" в командных соревнованиях по фигурному катанию, удачное выступление Ольги Вилухиной и Ольги Граф – в ежедневной рубрике "Дневник Олимпиады в Сочи".

Первая медаль на домашней Олимпиаде

Воскресный день стал для России богатым на медали. Хотя начиналось все довольно грустно. Мало кто рассчитывал на медали в скоростном спуске, однако забраться на пьедестал в скиатлоне нашим лыжникам было вполне по силам.

Но в итоге лучшим из россиян стал Максим Вылегжанин, занявший 4-е место и уступивший на финише 0,01 секунды норвежцу Мартину Йонсруду Сундбю. Российская сторона не согласилась с результатом гонки и подала протест, который был отклонен. Суть претензии состояла в том, что норвежский лыжник на финише пересек траекторию движения Вылегжанина, что запрещено правилами. На настоящий момент Сундбю отделался предупреждением, но российская делегация приняла решение подать апелляцию на данное решение, поэтому вопрос с медалью в этом виде еще не закрыт.

Ольга Граф. Фото: ИТАР-ТАСС

Однако через некоторое время у болельщиков российской команды был отличный повод забыть о скандале в лыжных гонках. А все потому, что "копилка" нашей сборной наконец-то пополнилась первой медалью. Конькобежка Ольга Граф выиграла "бронзу" в забеге на 3000 метров. Этот успех можно назвать приятным сюрпризом, потому что мало кто ожидал от россиянки такого удачного выступления. Что касается победительницы, то золотую медаль в этом виде олимпийской программы завоевала титулованная голландка Ирен Вюст. Второй к финишу пришла чешка Мартина Сабликова.

Победа Кузьминой и второе место Вилухиной

Первым стартом для биатлонисток на сочинской Олимпиаде стал спринт на 7,5 километров. И итоги гонки стали довольно неожиданными. Так, далеко от подиума финишировали некоторые из фаворитов: Дарья Домрачева (9-е место), Тура Бергер (10-е место), Габриэла Соукалова (29-е место).

Победу же одержала экс-россиянка Анастасия Кузьмина (сестра биатлониста Антона Шипулина), ныне представляющая сборную Словакии. За ней с отставанием почти в 20 секунд расположилась наша соотечественница Ольга Вилухина. Третье место заняла украинка Вита Семеренко. Такой вот славянский пьедестал получился в первой гонке у девушек.

Ольга Вилухина. Фото: ИТАР-ТАСС

Что касается других российских биатлонисток, то здесь дела обстоят хуже. Яна Романова финишировала 19-й, Ольга Зайцева – 28-й, а Екатерина Шумилова и вовсе оказалась на 60-й позиции. В защиту последней можно сказать, что по ходу гонки Шумилова упала на одном из спусков (не из-за своей ошибки, а с "помощью" одной из соперниц) и сломала винтовку.

Командная работа в фигурном катании и первая золотая медаль

Первую золотую медаль для России на домашней Олимпиаде завоевали фигуристы в командных соревнованиях. Этот вид олимпийской программы проводится на Играх впервые и выиграть его вдвойне приятно и почетно.

Перед воскресными выступлениями в произвольной программе у российской команды были неплохие шансы на первое место. Первыми на лед вышли мужчины-одиночники, где Россию представляет Евгений Плющенко. И олимпийский чемпион Турина в очередной раз доказал свое мастерство, безукоризненно откатав программу.

Евгений Плющенко. Фото: ИТАР-ТАСС

Чемпионом же наша команда стала по ходу выступлений девушек. 15-летняя россиянка Юлия Липницкая выходила на лед уже в качестве победительницы Олимпиады. А все потому, что представительница Канады заняла всего лишь третье место, тем самым отрезав путь своей сборной к первому месту. Однако несмотря на досрочную победу, Липницкая ни на секунду не расслабилась, идеально выполнила все элементы в произвольной программе и официально оформила победу российской сборной.

В завершении командных соревнований на лед вышли танцевальные пары. Россияне Елена Ильиных / Никита Кацалапов заняли третье место, набрав 103,48 балла. Победителем стал американский дуэт Мерил Дэвис / Чарли Уайт, установивший новый мировой рекорд. Американцы показали результат 114,34 балла, превзойдя свой же результат, установленный в декабре 2013 года - 113,69 балла.

Седьмая Олимпиада Демченко

Еще одну медаль для России 9 февраля завоевал саночник Альберт Демченко. Сочинские Игры для 42-летнего спортсмена стали уже седьмыми в карьере. Такое не удалось еще никому и уже этим Альберт вписал себя в историю всего мирового спорта.

По итогам четырех попыток Демченко показал второе время, уступив победителю немцу Феликсу Лоху 0,467 секунды. Третье место занял итальянец Армин Цоггелер (+1,271). Россиянин Семен Павличенко стал пятым (+1,910), Александр Перетягин - седьмым (+1,969).

По итогам воскресного дня российская сборная занимает пятое место в медальном зачете. На счету нашей команды одна золотая, две серебряные и одна бронзовая медали.