Российская пара заняла третье место в танцах на льду

Российские фигуристы лидируют в командном зачете после короткого танца

Российская пара Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев стала третьей в короткой программе в танцах на льду в рамках командных соревнований в Сочи. В общем зачете россияне по-прежнему располагаются на первой строчке.

Лучший результат показали американцы Мэрил Дэвис/Чарли Уайт, набравшие 75,98 балла. Второе место заняли канадцы Тэсса Вертью/Скотт Мойр.

Россияне отстали от канадского дуэта на 2,5 балла.

Несмотря на это, в общем зачете командных соревнований наши спортсмены пока лидируют с 27 баллами. Ближайшими преследователями являются канадцы, набравшие 26 очков и американцы с 20 баллами.

Отметим, что после короткой программы в женском одиночном катании определятся пять сборных, которые выступят с произвольной программой.