Олимпийский огонь прибыл в Москву

На Красной площади зажгли чашу Олимпийского огня. В торжественной церемонии принял участие президент Владимир Путин. После этого он дал старт национальному этапу эстафеты Олимпийского огня - 10 факелоносцев пронесли его по территории Московского Кремля и Александровскому саду.

В столице огонь пробудет 7 и 8 октября. Почти 500 факелоносцев пронесут символ Олимпиады по набережным, улицам и мостам города. Среди участников будут как звезды спорта и экрана, так и обычные москвичи, которых выбрали с помощью специального конкурса. Посмотреть на эстафету смогут все желающие.

Огонь побывает в столичном метро и на Останкинской телебашне, в школах, центре реабилитации инвалидов, на Ленинградском вокзале. Специально для московского этапа будут подготовлены улицы и дороги города и прилегающие к ним территории. В связи с этим изменятся схемы движения общественного транспорта и автомобилей. На Красной площади стартовала эстафета Олимпийского огня

По Подмосковью олимпийский огонь пронесут 10 октября. Он побывает в Коломне, Дмитрове, Красногорске, Одинцово и музее-усадьбе "Архангельское". Нести огонь будут педагоги, врачи, спасатели, спортсмены, космонавты, а также пенсионеры. В городах, встречающих олимпийский факел, будут проводиться праздники, концерты.

В целом эстафета продлится 123 дня. В ней будут задействованы 14 тысяч факелоносцев, а огонь побывает на территории всех 83 субъектов Российской Федерации. 7 февраля эстафета финиширует на открытии Игр в Сочи.

По словам организаторов, эстафета Олимпийского огня "Сочи 2014" станет самой продолжительной за всю историю Игр. В зоне доступности от маршрута окажется 90% населения страны, таким образом, ее смогут увидеть около 130 миллионов россиян. В общей сложности огонь преодолеет более 65 тысяч километров, в том числе на автомобиле, поезде, самолете, на русской тройке и даже в оленьей упряжке.