Искусство: сетевой художник Ольга Лялина

Фото: ИТАР-ТАСС

Ольга Лялина - сетевой художник, журналист, владелица сетевой галереи teleportacia.org, профессор академии дизайна Merz в Штутгарте.

В 1993 году Ольга окончила факультет журналистики МГУ, защитив диплом по теме "Параллельное кино" в контексте советской и постсоветской культуры". Лялина является автором статей о новой культуре и параллельном кино, публикаций в "Литературной газете", "Коммерсант-дейли", "Сегодня", "Независимой газете", "Московских новостях" и других периодических изданиях.

Также Ольга Лялина занималась подготовкой тематических выпусков журнала "Экран". Во второй половине 90-х она стала первой российской сетевой художницей. Среди самых известных ее работ - "Мой парень вернулся с войны", "Агата появляется", "Замороженный Коля".