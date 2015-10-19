Новая роль Райкина и "Буря" в "Табакерке": что посмотреть в театрах Москвы

Фото: tabakov.ru

На этой неделе у московской публики будет как минимум два повода подумать о досуге в театр: во-первых, Константин Райкин сыграет в премьере, которую выпускает Егор Перегудов, а во-вторых, режиссер Александр Марин, один из сооснователей "Табакерки" спустя двадцать лет возвращается на сцену родного театра в качестве актера. Об этих и других событиях недели в обзоре m24.ru.

"Человек из ресторана"

Впервые "Сатирикон", временно сменивший локацию ради ремонтных работ, открывает сезон у веселых и находчивых соседей – на сцене "Планеты КВН", однако спектакль, выбранный для старта, вновь, как и последние две премьеры театра – "Все оттенки голубого" и "Кухня" затрагивает злободневные социальные вопросы. Иван Шмелев, писатель и публицист первой четверти прошлого века, выдвигавшийся на соискание Нобелевской премии по литературе, имел очень конкретные взгляды на окружающую действительность, и впоследствии Александр Солженицын откликался о его постэмигрантскую эпопею "Солнце мертвых" – "Это такая правда, что и художеством не назовешь". "Сатирикон" за литературную основу взял другое произведение – "Человек из ресторана", в 1910 году принесшее автору признание современников. Отношения отцов и сыновей, выявление почвы, на которой развивается "лакейское" сознание, борьба духовного, христианского с прагматичным, утилитарным – эти темы, поданные без прикрас, заставляют вспомнить о философии Достоевского.

Спектакль выпускает режиссер Егор Перегудов, отметившийся в прошедшем сезоне яркой работой в "Современнике" – его "Загадочное ночное убийство собаки" с Шамилем Хаматовым в главной роли получило множество лестной критики в свой адрес. В команду также вошли пианист, композитор и спаситель старинных клавишных инструментов Петр Айду, силами которого "Человек из ресторана" обрел собственное звучание, художник Владимир Арефьев, а также специалист по свету Анатолий Кузнецов.

Скороходова сыграет сам худрук театра – Константин Райкин. Его партнеры – Артур Мухамадияров, Дарья Урсуляк, Денис Суханов и другие.

Дата: 21 октября
Место: "Сатирикон" на сцене "Планета КВН"



"Буря. Вариации"

Александр Марин, двадцать лет не выходивший на сцену родного театра в качестве актера, но регулярно пополнявший репертуар собственными спектаклями, в этом сезоне прервет затянувшуюся паузу и сыграет главную роль в шекспировской "Буре". В последние несколько сезонов эта пьеса великого англичанина, не самая востребованная труппами, пользуется популярностью у столичных режиссеров. Постановка Марина по умолчанию стоит особняком хотя бы потому, что автором спектакля был создан свой совершенно новый перевод, то есть интерес вызывает непосредственно сама литературная основа. В "Табакерке" говорят, что у Марина Шекспир зазвучал жестче.

Свою вторую большую роль (дочь Просперо) на сцене табаковского Подвала сыграет студентка Юлиана Гребе. Прошлый сезон стал для нее определяющим – сыграв героиню романа Марии Глушко, молодая актриса фактически получила путевку в жизнь, снискав не только многочисленные похвалы со стороны своего наставника – девушка стала лауреатом премии "Дебют года".

Дата: 23 октября
Место: Театр под управлением Олега Табакова



"Мужчины и женщины"

Один из самых успешных театров Москвы – Вахтанговский – в этом сезоне начинает наращивать репертуар только что открывшейся новой сцены. Парад премьер открыл "Минетти" Римаса Туминаса, за ним выстроились работы коллег. Анжелика Холина вот уже несколько лет подряд занимается переводом на язык пластики и танца мировой классики – поставила бессловесных "Анну Каренину" и "Отелло", а теперь взялась за инсценировку собственных размышлений на тему взаимоотношений полов.

Поместив свои психологические наблюдения на фоне музыки из любимых балетов, Холина рассматривает последовательно все стадии зарождения любви между мужчиной и женщиной, их эмоциональную кардиограмму, выявляя предпосылки кризиса и сценарии его развития. Холиной, обладающей прекрасным эстетическим вкусом, удается рассказывать историю небанально, с неприкрытой чувственностью и субъективным женским переживанием.

