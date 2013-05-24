Повторное землетрясение зафиксировано в Охотском море

Фото: ИТАР-ТАСС

Повторный подземный толчок магнитудой 6,8 зафиксирован в 18.56 московскому времени в Охотском море.

Гипоцентр землетрясения находился на глубине 623 километра, передает РИА Новости.

Первое землетрясение в Охотском море произошло сегодня утром, причем его отголоски докатились до Москвы.

В Москве толчки почувствовали около 9.50 сразу в нескольких районах. В МЧС рассказали, что сообщения о вибрации поступают из разных концов города. Больше всего толчки ощутили жители домов старой постройки.

По информации Института физики Земли РАН, интенсивность сотрясений в столице составила 2 балла.

"Сочетание высокой магнитуды и очень глубокого расположения очага привело к тому, что незначительные по интенсивности сотрясения наблюдались на чрезвычайно большой площади, в том числе в Новосибирске, других городах Сибири и Дальнего Востока и даже — в Москве, где их смогли ощутить на верхних этажах высотных зданий или в зданиях старой постройки по раскачиванию люстр, колебанию воды в аквариумах и т.д.", - сообщили в Институте.