Повторное землетрясение зафиксировано в Охотском море

Фото: ИТАР-ТАСС
Повторный подземный толчок магнитудой 6,8 зафиксирован в 18.56 московскому времени в Охотском море.
Гипоцентр землетрясения находился на глубине 623 километра, передает РИА Новости.
Первое землетрясение в Охотском море произошло сегодня утром, причем его отголоски докатились до Москвы.
В Москве толчки почувствовали около 9.50 сразу в нескольких районах. В МЧС рассказали, что сообщения о вибрации поступают из разных концов города. Больше всего толчки ощутили жители домов старой постройки.
По информации Института физики Земли РАН, интенсивность сотрясений в столице составила 2 балла.
"Сочетание высокой магнитуды и очень глубокого расположения очага привело к тому, что незначительные по интенсивности сотрясения наблюдались на чрезвычайно большой площади, в том числе в Новосибирске, других городах Сибири и Дальнего Востока и даже — в Москве, где их смогли ощутить на верхних этажах высотных зданий или в зданиях старой постройки по раскачиванию люстр, колебанию воды в аквариумах и т.д.", - сообщили в Институте.