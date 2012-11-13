Виктор Лошак ушел с должности главного редактора "Огонька"

Виктор Лошак. Фото: ИТАР-ТАСС

Виктор Лошак покинул пост главного редактора журнала "Огонек", отныне ему предстоит заниматься стратегией издательского дома "Коммерсант", которому принадлежит издание.

Исполняющим обязанности главного редактора "Огонька" назначен первый заместитель главреда журнала Сергей Агафонов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Коммерсанта".

Лошак займет должность директора по стратегии ИД "Коммерсант", но будет курировать "Огонек" до конца текущего года.

Лошак возглавлял "Огонек" с 2003 года с небольшим перерывом в 2004-2005 годах.

Отметим, что журнал "Огонек" - одно из старейших периодических изданий России, он выходит с 1899 года. В 2009 году права на "Огонек" перешли от ОАО "Телекоминвест" к издательскому дому "Коммерсант", в связи с чем выпуск издания был на некоторое время приостановлен.