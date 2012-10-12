"Огонек": понедельник, 15 октября 2012 года

Теории большого приза
Минувшая неделя прошла под знаком Нобеля: первыми были объявлены лауреаты премии в области медицины и физиологии, за ними пришла очередь физиков, далее — химиков, литераторов. Последними награждают экономистов и политиков. "Огонек" решил присмотреться к наградным тенденциям года.
Владимир Тихомиров, "Огонек"
Суверенное все равно
Россия отмахнулась от Совета Европы. Какие европейские ценности нас не устраивают и почему? Федор Лукьянов, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", — для "Огонька".
Анатомия протеста
Жители Брянска — против. Против — того, что было связано с губернатором Дениным. Но они и против того, что может быть, если придет новый губернатор. Это разговор избирателя с избирателями.
Елена Воробьева, "Огонек"
Режим ожиданий
Неделю назад в Грозном отметили день города, который уже традиционно проводится в день рождения главы республики Рамзана Кадырова. Наш специальный корреспондент убедился, что жизнь чеченской столицы куда сложней и разнообразней показного веселья.
Николай Ковальков, "Огонек"
Двухколесный бум
В этом году закрытие велосезона знаменательно тремя фактами. Количество людей, выбравших для передвижения двухколесного друга, стало заметным. Столичные власти впервые серьезно задумались о велодвижении, чему способствуют и автомобильные пробки. И, наконец, велосипед, оказывается, очень идет молодым горожанам. Каковы же итоги летнего велобума?
Дмитрий Губин, "Огонек"
Звуки мудрости
На этой неделе в Театре Станиславского Петр Мамонов покажет свой новый
спектакль "Дед Петр и зайцы"
Ян Шенкман, "Огонек"
Игра на возрождение
В России стартовало сразу два баскетбольных первенства: Профессиональной баскетбольной лиги и Лиги ВТБ. Но взгляды всех болельщиков направлены на главный турнир — Евролигу. Чего нам ждать от нее?
Владимир Гомельский, "Огонек"