Запущен сайт Общественного телевидения

Фото: ИТАР-ТАСС

Сайт Общественного телевидения - ptvr.ru – начал работу. На 19 января назначен старт тестового онлайн-вещания на этой площадке.

По словам заместителя гендиректора ОТВ Игоря Найговзина, цифровое вещание по планам должно начаться в мае 2013 года. В настоящее время идет работа над программой передач, пишет РИА Новости.

На сайте работает несколько разделов, среди которых "Делайте ТВ вместе с нами". Здесь пользователи могут проголосовать за телепередачи, которые они бы хотели видеть в эфире, а также ознакомиться с материалами СМИ о канале.

Напомним, в сентябре премьер-министр Дмитрий Медведев учредил Общественное телевидение России. Новый телеканал должен будет освещать проблемы гражданского общества, причем полностью независимо от партийных позиций.

Генеральным директором канала был назначен Анатолий Лысенко. А председателем совета ОТВ избран народный артист России Олег Табаков.