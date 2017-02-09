Общественная палата Москвы: решение вопроса ветхих пятиэтажек давно назрело

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Реализацию региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов в Москве обсудили 9 февраля на заседании комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, капитальному ремонту и вопросам местного самоуправления в Общественной палате Москвы.

В Москве с 2015 года идет реализация региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов, рассчитанной до 2044 года включительно. На заседании комиссии обсудили ход выполнения работ, а также результаты мероприятий общественного контроля за реализацией программы.

Мнения экспертов

Председатель комиссии Общественной палаты Москвы по жилищно-коммунальному хозяйству, капитальному ремонту и вопросам местного самоуправления Александр Козлов отметил важность программы капитального ремонта, но подчеркнул, что есть дома, которые мало чем отличаются от "сносимых" серий. Жители не понимают, почему их ремонтируют, а не расселяют, и не обеспечивают доступ к квартирам.

Степан Орлов напомнил, что участники недавнего съезда совета муниципальных образований пришли к выводу, что Председатель комиссии Московской городской Думы по городскому хозяйству и жилищной политикенапомнил, что участники недавнего съезда совета муниципальных образований пришли к выводу, что в ряде случаев требуется снос домов . Орлов также сообщил, что это выходит за пределы возможностей фонда капитального ремонта. По его словам, в ближайшее время Мосгордума обсудит с представителями стройкомплекса данную проблему.

Руководитель жилищного сектора фонда "Институт экономики города" Ирина Генцлер считает, что ремонтонепригодные дома могут быть выделены в отдельную программу. По ее словам, это соответствует поручению президента по повышению эффективности региональных программ капремонта. Генцлер уверена, что оптимальным решением была бы дополнительная программа сноса таких домов и переселение жителей.



Генеральный директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы Артур Кескинов подчеркнул, что дома продолжают ремонтироваться по утвержденной программе. По его словам, несмотря на проблемы, нужно задуматься о количестве домов и вспомнить, что предыдущая программа сноса пятиэтажек реализуется уже на протяжении 16 лет.

