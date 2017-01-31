Обама поддержал протесты американцев против политики Трампа

Экс-президент США Барак Обама поддержал протесты против политики действующего главы государства Дональда Трампа, сообщает ТАСС. Он выступил с заявлением, в котором призвал граждан отстаивать "американские ценности".

Как рассказал официальный представитель Обамы Кевин Льюис, граждане должны собираться и делать так, чтобы представители власти их слышали.

Он также отметил, что экс-президент назвал новую миграционную политику Трампа дискриминационной по религиозному признаку.

Новые указы президента беспокоят не только рядовых американцев, но и сенаторов. Двое республиканцев Джон Маккейн и Линдс Грэм уже обращались к Трампу с опасениями, что ужесточение миграционной политики навредит борьбе с терроризмом.

В ответ глава государства посоветовал им сосредоточиться на других задачах и "не пытаться развязывать Третью мировую войну".

Указ, подписанный Трампом на прошлой неделе, на несколько месяцев приостанавливает въезд в США граждан Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали. Сразу после вступления документа в силу на границе были задержаны более 100 человек. Большую часть из них пустили в США после тщательной проверки.

Кроме того, Трамп подписал указ о строительстве стены на мексиканской границе, который направлен на борьбу с нелегальной миграцией из соседней страны.