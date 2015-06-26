За год выплаты по ОСАГО увеличились почти на треть

Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Расширение лимитов выплат по "автогражданке" в октябре 2014 и апреле 2015 года обеспечило рост выплат пострадавшим в ДТП почти на треть, сообщили m24.ru в пресс-службе Российского союза автостраховщиков (РСА). Так, средняя компенсация после ДТП увеличилась с 33 до 42 тысяч рублей, отметил исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев.
Рост выплат отметили и автовладельцы. Так, согласно данным всероссийского опроса, в котором приняли участие 1200 респондентов, 55 процентов опрошенных не попадали в ДТП за последний год, роста выплат не заметили 20 процентов, а 26 процентов ответили, что выплаты действительно увеличились. Исследование проводилось в июне 2015 года, рассказала гендиректор исследовательского холдинга Ромир Ольга Горелова.
За год реформы ОСАГО снизилось также число выплат, осуществляемых по решению суда. Так, в конце 2014 года через суд получали компенсации в 22,2 процентах случаев, а по итогам первого квартала 2015 показатель снизился до 14,8 процентов. В РСА это связывают с введением прямого возмещения убытков, согласно которому при ДТП автовладелец обязан обратиться, прежде всего, в свою страховую компанию.
Такой порядок получения компенсации продлен до 1 июля 2017 года.
Вторая причина – создание единой методики оценки ущерба. В мае были обновлены ценовые справочники, а также подготовлены дополнения в части расчета утраты товарной стоимости, что также должно повысить точность экспертизы и снизить число судебных споров. "В идеале число судебных решений по ОСАГО не должно превышать 7-9 процентов", – добавил Евгений Уфимцев.
По словам генерального директора Ромир Ольги Гореловой, автомобилисты позитивно оценили внедрение единой методики оценки ущерба. 40 процентов опрошенных считают, что она решит проблемы споров между страховщиками и страхователями. Еще 25 процентов сказали, что это "долгожданная мера". А 21 процент сочли ее плохой для мошенников, но хорошей для страхователей.
Страховщики также отметили, что россияне все чаще оформляют ДТП по Европротоколу. Разъехались без вызова ГИБДД участники 109 тысяч аварий. В 2013 году Европротоколом воспользовались всего 65 тысяч раз.
Согласно опросу Ромир, в целом автолюбители согласны с тем, что ОСАГО улучшается – 29 процентов опрошенных поддержали этот тезис. О том, что услуга становится более ориентированной на водителя заявили 23 процента. С подозрением ко всем нововведениям относятся 25 процентов автовладельцев.
Реформа ОСАГО началась с 1 октября 2014 года. Тогда выплаты за поврежденный автомобиль выросли в три раза. Согласно новому закону, за поврежденный автомобиль можно было получить до 400 тысяч рублей (было 120 тысяч рублей). А с 1 апреля 2015 года максимальный размер компенсации за вред жизни и здоровью составляет 500 тысяч рублей (было 160 тысяч). Однако сами полисы подорожали примерно на треть.
Напомним, с 1 июля вступают в силу поправки в закон "Об ОСАГО", позволяющие продлевать действие полисов в электронном виде, а впоследствии и заключать новые договора. Исключение составят автовладельцы, оформляющие договор впервые. Они должны будут заехать в офис страховщиков и подписать бумаги лично.
Электронное оформление полиса возможно только в том случае, если данные о владельце есть в системе АИС ("Автоматизированная информационная система ОСАГО"). Там содержатся данные о договорах, о самих автовладельцах и количестве аварий.