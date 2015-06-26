За год выплаты по ОСАГО увеличились почти на треть

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Расширение лимитов выплат по "автогражданке" в октябре 2014 и апреле 2015 года обеспечило рост выплат пострадавшим в ДТП почти на треть, сообщили m24.ru в пресс-службе Российского союза автостраховщиков (РСА). Так, средняя компенсация после ДТП увеличилась с 33 до 42 тысяч рублей, отметил исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев.

Рост выплат отметили и автовладельцы. Так, согласно данным всероссийского опроса, в котором приняли участие 1200 респондентов, 55 процентов опрошенных не попадали в ДТП за последний год, роста выплат не заметили 20 процентов, а 26 процентов ответили, что выплаты действительно увеличились. Исследование проводилось в июне 2015 года, рассказала гендиректор исследовательского холдинга Ромир Ольга Горелова.

За год реформы ОСАГО снизилось также число выплат, осуществляемых по решению суда. Так, в конце 2014 года через суд получали компенсации в 22,2 процентах случаев, а по итогам первого квартала 2015 показатель снизился до 14,8 процентов. В РСА это связывают с введением прямого возмещения убытков, согласно которому при ДТП автовладелец обязан обратиться, прежде всего, в свою страховую компанию.

Нововведения в ОСАГО

Такой порядок получения компенсации продлен до 1 июля 2017 года.

Вторая причина – создание единой методики оценки ущерба. В мае были обновлены ценовые справочники, а также подготовлены дополнения в части расчета утраты товарной стоимости, что также должно повысить точность экспертизы и снизить число судебных споров. "В идеале число судебных решений по ОСАГО не должно превышать 7-9 процентов", – добавил Евгений Уфимцев.

По словам генерального директора Ромир Ольги Гореловой, автомобилисты позитивно оценили внедрение единой методики оценки ущерба. 40 процентов опрошенных считают, что она решит проблемы споров между страховщиками и страхователями. Еще 25 процентов сказали, что это "долгожданная мера". А 21 процент сочли ее плохой для мошенников, но хорошей для страхователей.

Как оформить Европротокол

Страховщики также отметили, что россияне все чаще оформляют ДТП по Европротоколу. Разъехались без вызова ГИБДД участники 109 тысяч аварий. В 2013 году Европротоколом воспользовались всего 65 тысяч раз.

Согласно опросу Ромир, в целом автолюбители согласны с тем, что ОСАГО улучшается – 29 процентов опрошенных поддержали этот тезис. О том, что услуга становится более ориентированной на водителя заявили 23 процента. С подозрением ко всем нововведениям относятся 25 процентов автовладельцев.

Реформа ОСАГО началась с 1 октября 2014 года. Тогда выплаты за поврежденный автомобиль выросли в три раза. Согласно новому закону, за поврежденный автомобиль можно было получить до 400 тысяч рублей (было 120 тысяч рублей). А с 1 апреля 2015 года максимальный размер компенсации за вред жизни и здоровью составляет 500 тысяч рублей (было 160 тысяч). Однако сами полисы подорожали примерно на треть.

Напомним, с 1 июля вступают в силу поправки в закон "Об ОСАГО", позволяющие продлевать действие полисов в электронном виде, а впоследствии и заключать новые договора. Исключение составят автовладельцы, оформляющие договор впервые. Они должны будут заехать в офис страховщиков и подписать бумаги лично.

Электронное оформление полиса возможно только в том случае, если данные о владельце есть в системе АИС ("Автоматизированная информационная система ОСАГО"). Там содержатся данные о договорах, о самих автовладельцах и количестве аварий.