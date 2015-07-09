Автовладельцы смогут проверить страховую историю онлайн

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Для автовладельцев запустят сайт, на котором они смогут проверить свою страховую историю, сообщили m24.ru в пресс-службе Российского союза автостраховщиков.

В настоящее время начало работу подразделение, которое будет регламентировать функционал базы данных – Единой автоматизированной системы Бюро страховых историй (ЕАИС БСИ).

Там будет вся информация по договорам КАСКО и добровольного страхования автогражданской ответственности (ДСАГО, или расширенное ОСАГО). Эта информация будет поступать не только от страховых компаний-членов РСА, но и тех страховщиков, которые осуществляют работу по добровольным видам страхования.

В настоящее время 69 компаний уже тестируют подключение к ЕАИС БСИ, а с 1 августа 2015 года предоставлять эти данные должны все страховщики.

Ранее m24.ru сообщало, что Правительство России внесло в Госдуму проект закона об исключении страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) из списка документов для оформления ОСАГО по Сети.

Согласно тексту распоряжения, это позволит упростить оформление страховки.

Кроме страховой истории, можно посмотреть данные о повреждениях автомобилей. Для этого на на портале "Автокод" открылся раздел, где водители смогут найти сведениях об авариях, представленные страховыми компаниями.

Чтобы найти информацию от страховщиков, потребуется ввести VIN-номер автомобиля или его госномер, а также номер регистрационного свидетельства.