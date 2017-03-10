Судмедэксперт Нью-Йорка не стал обнародовать причину смерти Чуркина

Фото: ТАСС/Zuma/Albin Lohr-Jones
Судмедэксперт Нью-Йорка не будет обнародовать причину смерти постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина, сообщает "Газета.ру".
По словам пресс-секретаря офиса судмедэксперта Джули Болсер, юридический отдел города дал указание не разглашать эту информацию. Дело в том, что дипломатический иммунитет Чуркина продолжается и после его смерти.
Постпред России при ООН Виталий Чуркин скончался 20 февраля, за день до своего 65-летия. Российский постпред ушел из жизни на рабочем посту.
Временно исполняющим обязанности постпреда РФ при ООН после смерти Чуркина назначен его первый заместитель Петр Ильичев.