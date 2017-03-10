Форма поиска по сайту

10 марта 2017, 21:40

В мире

Судмедэксперт Нью-Йорка не стал обнародовать причину смерти Чуркина

Фото: ТАСС/Zuma/Albin Lohr-Jones

Судмедэксперт Нью-Йорка не будет обнародовать причину смерти постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина, сообщает "Газета.ру".

По словам пресс-секретаря офиса судмедэксперта Джули Болсер, юридический отдел города дал указание не разглашать эту информацию. Дело в том, что дипломатический иммунитет Чуркина продолжается и после его смерти.

Постпред России при ООН Виталий Чуркин скончался 20 февраля, за день до своего 65-летия. Российский постпред ушел из жизни на рабочем посту.

Временно исполняющим обязанности постпреда РФ при ООН после смерти Чуркина назначен его первый заместитель Петр Ильичев.

