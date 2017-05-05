Телеканал HBO снимет сразу четыре спин-оффа "Игры престолов"

Телекомпания HBO снимет продолжение популярного сериала "Игра престолов", сообщает Entertainment Weekly. Это станет первым случаем в истории компании, когда у сериала появляется спин-офф .

Возможно, это будет два или четыре отдельных фильма или мини-сериала. Никаких подробностей проектов пока не разглашается, однако известно, что к разработке четырех разных идей приглашены четыре сценариста, с двумя из которых сотрудничает автор оригинальных книг "Песнь льда и огня" Джордж Мартин. HBO привлек Макса Боренстейна ("Конг: Остров Черепа"), Брайана Хелджленда ("История рыцаря"), и Джейн Голдман ("Kingsman: Секретная служба", "Люди-Икс: Первый класс") и Карли Рэй ("Безумцы"), которые работают вместе с Мартином.

Сценаристы оригинальных сезонов сериала Дэвид Бениофф и Дэн Вайс заявили, что не планируют работать над дальнейшими проектами, а будут выступать лишь в качестве продюсеров. В данный момент Бениофф и Вайс завершили работу над седьмым сезоном, премьера которого состоится 16 июля, и вплотную подошли к старту съемок восьмого сезона.