24 ноября 2016, 17:18

Культура

Виртуальный офис "Мои документы" переехал на МЦК

Фото: mos.ru

Виртуальный офис "Мои документы" перевезли из парка "Музеон" на станцию МЦК Балтийская, сообщает пресс-служба центров госуслуг.

Кабина сохранила все свои функции – там по-прежнему можно подать заявление о вступлении в брак, узнать информацию о штрафах за нарушение ПДД, оформить парковочное разрешение для лиц с ограниченными возможностями, оформить свой первый полис ОМС и многое другое.

Все документы, заказанные в терминале, можно будет получить в любом из центров "Мои документы".

Ранее сообщалось, что в 43 офисах "Мои Документы" можно получить бесплатную консультацию юристов. Теперь услуга появилась еще в трех новых центрах Южного округа: Бирюлево Западное, Орехово-Борисово Южное и Царицыно.

Обратиться к юристу может любой желающий вне зависимости от места регистрации. А граждане льготной категории получат консультации по заключению сделок с недвижимостью, защите прав потребителей (в части предоставления коммунальных услуг), трудовому законодательству и других областей права.

