Виртуальный офис "Мои документы" переехал на МЦК

Фото: mos.ru

Виртуальный офис "Мои документы" перевезли из парка "Музеон" на станцию МЦК Балтийская, сообщает пресс-служба центров госуслуг.

Кабина сохранила все свои функции – там по-прежнему можно подать заявление о вступлении в брак, узнать информацию о штрафах за нарушение ПДД, оформить парковочное разрешение для лиц с ограниченными возможностями, оформить свой первый полис ОМС и многое другое.

Все документы, заказанные в терминале, можно будет получить в любом из центров "Мои документы".