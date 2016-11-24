Виртуальный офис "Мои документы" переехал на МЦК

Фото: mos.ru
Виртуальный офис "Мои документы" перевезли из парка "Музеон" на станцию МЦК Балтийская, сообщает пресс-служба центров госуслуг.
Кабина сохранила все свои функции – там по-прежнему можно подать заявление о вступлении в брак, узнать информацию о штрафах за нарушение ПДД, оформить парковочное разрешение для лиц с ограниченными возможностями, оформить свой первый полис ОМС и многое другое.
Все документы, заказанные в терминале, можно будет получить в любом из центров "Мои документы".
Обратиться к юристу может любой желающий вне зависимости от места регистрации. А граждане льготной категории получат консультации по заключению сделок с недвижимостью, защите прав потребителей (в части предоставления коммунальных услуг), трудовому законодательству и других областей права.