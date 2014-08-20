Disciplin A Kitschme. Фото: Страница группы в Facebook

23 августа в парке искусств МУЗЕОН отпразднуют 15-летие клуба "Китайский Летчик Джао Да". На фестивале "Летчик.Танцы.Дудки" выступят сербские джангл-панки Disciplin A Kitschme.

На фестивале также выступят коллективы из Франции, России и Грузии: "Паперный Т.А.М.", Олег Нестеров, Nilda Fernandez, Карл Хламкин и "ОгнеОпаснОркестр", Asea Sool, "Видели!Знаем!", "БАБА", Shoo. У входа гостей будет встречать духовой уличный оркестр Pakava IT’.

Также гости смогут посмотреть спектакли детской театральной студии "Хорошее удовольствие", посетить книжный и дизайн-маркеты, пообщаться с писателями и музыкантами и попробовать бретонские блинчики.

Для детей в "Летнем кинотеатре" детская театральная студия "Хорошее удовольствие" проведет мастер-класс. Юные артисты покажут спектакль "17 эпизодов из жизни Джао Да". Весь день дети смогут петь, танцевать и читать стихи на настоящей сцене.

"Китайский летчик Джао Да" открылось в 1999 году, и является одним из старейших клубов Москвы. За это время клуб организовал четыре больших уличных фестиваля и более 5000 концертов. Кафе-клуботкрылось в 1999 году, и является одним из старейших клубов Москвы. За это время клуб организовал четыре больших уличных фестиваля и более 5000 концертов. Прародитель группы Disciplin A Kitschme - дуэт Disciplina Kičme басиста Шарлова и вокалиста Душана Коича. Новый коллектив образовался в 1982 году после распада сербской группы Sharlo Acrobat. За 10 лет музыканты выпустили семь альбомов. Под влиянием танцевальной культуры 1990-х Disciplin A Kitschme стали пробовать себя в трансе, техно и джангле, играя на бас-гитаре и барабанах.





Начало – в 14.00, вход свободный.