На Крымской набережной 1 мая откроется велопрокат

Фото: m24.ru

Пункт велопроката откроется 1 мая на Крымской набережной, сообщает на своей странице на Facebook парк искусств "Музеон". Здесь москвичи и гости столицы смогут брать двухколесный транспорт или ролики, сдать которые после прогулки удастся не только на том же самом месте, но и в другом прокатном пункте - на Воробьевых горах.

Несмотря на то что в столице пока не установилось стабильно теплой погоды, у горожан уже есть возможность кататься на велосипедах и роликовых коньках. У главного входа в Измайловский парк 14 марта открылись три пункта проката, где можно арендовать велосипед, ролики или веломобиль.

Напомним, что в столице в 2014 году планируется открыть 300 пунктов общегородского велопроката. Велосипеды, представленные в них, оснастят функциями терминалов, а также оборудуют электронными замками и сигнализацией, которая оповестит о том, что срок аренды байка подходит к концу.