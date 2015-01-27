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27 января 2015, 17:25

Лекция онлайн: эволюция роботов в музыкальной индустрии

Мультимедиа Арт Музей робот прямые трансляции Мослекторий лекция смотреть онлайн на m24.ru Дмитрий Морозов

Фото: m24/Игорь Иванко

Мультимедиа Арт Музей в рамках курса "Музыка и технологии" проводит лекцию, посвященную развитию роботехники: от музыкальной шкатулки до сложнейших механизмов, которые позволяют создавать полноценные музыкальные произведения. Чего пытаются добиться изобретатели, создавая и усовершенствуя музыкальный инструмент, практически независимый от воли человека? В чем преимущества и различия музыканта-человека и музыканта-робота? Обо всем этом и многом другом расскажет медиа-художник Дмитрий Морозов.

Прямую трансляцию мероприятия смотрите на этой странице 29 января, начало в 19.30.

  • Когда: 29 января, 19.30
  • Кто: Дмитрий Морозов
  • Что: лекция о развитии роботехники в музыкальной индустрии
  • Кому смотреть: музыкантам и роботехникам
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