Лекция онлайн: эволюция роботов в музыкальной индустрии

Фото: m24/Игорь Иванко

Мультимедиа Арт Музей в рамках курса "Музыка и технологии" проводит лекцию, посвященную развитию роботехники: от музыкальной шкатулки до сложнейших механизмов, которые позволяют создавать полноценные музыкальные произведения. Чего пытаются добиться изобретатели, создавая и усовершенствуя музыкальный инструмент, практически независимый от воли человека? В чем преимущества и различия музыканта-человека и музыканта-робота? Обо всем этом и многом другом расскажет медиа-художник Дмитрий Морозов.

Прямую трансляцию мероприятия смотрите на этой странице 29 января, начало в 19.30.