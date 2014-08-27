Для подмосковных производителей хотят ввести квоты в магазинах

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Для подмосковных производителей предлагают ввести квоты на продажу продовольственных товаров, сообщил в среду на совещании министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

"Запрет на импорт из ряда стран, подпавших под санкции, - прямая мотивация и реальные возможности для наших российских и подмосковных производителей, переработчиков, сельхозпроизводителей и фермеров. Розничные сетевые компании с импортных поставок переключаются на местных, локальных производителей. Наша задача закрепить данную ситуацию, сохранить за местными производителями те места, которые они сегодня займут на полках наших магазинов. Речь идет об обязательном квотировании локальных поставщиков. Данное предложение сейчас находится в совместной разработке с депутатами Мособлдумы", - пояснил он.

В свою очередь зампредседателя Московской областной Думы Никита Чаплин отметил, что не менее чем через полтора-два месяца все продукты питания, подпавшие под санкции, будут замещены российскими и зарубежными аналогами.

"Поэтому в сегодняшних условиях крайне важно не позволить недобросовестным участникам рынка необоснованно поднимать цены - как в опте, так и в рознице. Чтобы избежать любых спекуляций, к мониторингу цен, организованному Правительством Московской области, подключается и областной депутатский корпус. Каждое муниципальное образование региона представляют избранные местными жителями депутаты", - сказал чиновник.

Чаплин добавил, что по всем вопросам повышения цен на продукты питания жители могут обращаться к депутатам, которые будут реагировать на все заявления граждан.

Ранее M24.ru сообщало, что бизнес-омбудсмен Борис Титов направил Дмитрию Медведеву письмо, в котором просит отменить санкции в отношении рыбного и мясного сырья.

"Одним из основных проблемных вопросов, на который указывают производители, является невозможность ввезти сырьевую продукцию, прежде всего рыбную и мясную, которая была оплачена до даты вступления указа и постановления в силу и на текущий момент находится в пути. При невозможности ее ввоза, учитывая объем закупленной продукции, производители понесут значительные убытки по уже оплаченным товарам", - говорится в письме.

По словам Титова, в его адрес поступают обращения российских производителей, осуществляющих закупку товаров, в отношении которых были введены запретительные санкции. "В целях минимизации потерь российских перерабатывающих компаний, прошу вашего поручения рассмотреть возможность проведения корректировки защитных мер в части разрешения ввоза непроработанной сырьевой продукции, оплаченной до введения в действие указа и постановления", - отмечает бизнес-омбудсмен.

Отметим, что недавно Россельхознадзор снял запрет на поставки конины с четырех предприятий в Мексике. Также был расширен список поставщиков молочной продукции из Сербии.

Напомним, 7 августа Москва объявила о полном запрете на поставки ряда продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США. Это стало ответом на санкции, которые Запад ввел против России из-за событий на Украине.

В свою очередь, в Минсельхозе заявили, что овощи и фрукты в Россию могут поставлять Азербайджан, Узбекистан, Армения и Таджикистан. Свою продукцию могут предоставить также Киргизия, Турция, Иран и Сербия.

Россия частично разрешила импорт сельхозтоваров из ЕС и США

Кроме того, Марокко, Египет, Иран нуждаются в нашем зерне и растительном масле. Россия, в свою очередь, может получать овощи, фрукты, ягоды и цитрусовые. В ведомстве также отметили желание стран Латинской Америки увеличить поставки продовольствия.

В Минсельхозе уверены, что введенные запреты не приведут к дефициту и росту цен на продукты. Проблемы могут возникнуть только с "очень дорогими сырами из Италии и Франции, с устрицами и мидиями", что не критично для страны.