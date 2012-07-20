Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

20 июля 2012, 13:06

Путина просят ускорить передачу военных городков муниципалитетам

Мособлдума Владимир Путин президент РФ жилье военные городки власть

Фото: ИТАР-ТАСС

Мособлдума обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой ускорить процесс передачи имущества военных городков в собственность муниципалитетов Подмосковья, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу парламента региона.

Депутаты обеспокоены тем, что задержка передачи военного недвижимого имущества в муниципальную собственность не позволит выполнить его своевременную подготовку к осенне-зимнему периоду.

«В то время как в муниципальных образованиях области полным ходом идет подготовка к зимнему отопительному сезону, люди, живущие в военных городках Подмосковья, рискуют зимовать в неотапливаемых полуразрушенных домах», - сказал руководитель исполкома Московского областного отделения партии, депутат Мособлдумы Владимир Шапкин.

26 июня 2012 года состоялась встреча премьера Дмитрия Медведева, министра обороны Анатолия Сердюкова и губернатора Московской области Сергея Шойгу. Итогом встречи стало поручение утвердить до 15 июля методику расчета финансирования военных городков и алгоритм их передачи в ведение муниципалитетов. Но пока данные механизмы не разработаны.

На территории Московской области расположены 102 открытых военных городка с населением свыше 220 тысяч жителей.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать