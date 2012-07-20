Путина просят ускорить передачу военных городков муниципалитетам

Фото: ИТАР-ТАСС

Мособлдума обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой ускорить процесс передачи имущества военных городков в собственность муниципалитетов Подмосковья, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу парламента региона.

Депутаты обеспокоены тем, что задержка передачи военного недвижимого имущества в муниципальную собственность не позволит выполнить его своевременную подготовку к осенне-зимнему периоду.

«В то время как в муниципальных образованиях области полным ходом идет подготовка к зимнему отопительному сезону, люди, живущие в военных городках Подмосковья, рискуют зимовать в неотапливаемых полуразрушенных домах», - сказал руководитель исполкома Московского областного отделения партии, депутат Мособлдумы Владимир Шапкин.

26 июня 2012 года состоялась встреча премьера Дмитрия Медведева, министра обороны Анатолия Сердюкова и губернатора Московской области Сергея Шойгу. Итогом встречи стало поручение утвердить до 15 июля методику расчета финансирования военных городков и алгоритм их передачи в ведение муниципалитетов. Но пока данные механизмы не разработаны.

На территории Московской области расположены 102 открытых военных городка с населением свыше 220 тысяч жителей.