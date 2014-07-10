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Политика

10 июля 2014, 12:27

Депутаты будут обсуждать законопроекты в собственной соцсети

Мособлдума социальные сети Мосгордума власть

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Депутаты Мосгордумы и Мособлдумы могут стать пользователями новой узкоспециализированной социальной сети. Она создается специально под нужды законотворцев, ожидается, что народные избранники будут пользоваться соцсетью для обсуждения законопроектов, сообщили M24.ru в пресс-службах региональных парламентов.

В Мосгордуме заявили, что рассмотрят подобную инициативу, которая идет от федеральной власти. "Нашей инициативы в этом нет, но соответствующее предложение обязательно будет рассмотрено, если оно поступит. Пока нас не извещали о создании этой социальной сети", - сообщили корреспонденту M24.ru в пресс-службе законодательного органа власти.

В Мособлдуме подчеркнули, что предложения стать пользователями новой социальной сети специально для депутатов пока не получали, но информация о разработке системы у подмосковных законотворцев имеется.

Между тем, новую соцсеть планируют запустить в тестовом режиме с 1 сентября этого года, сообщает МИА "Россия сегодня". Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Вадим Деньгин заявил, что идея создания сети, в которой депутаты смогут обсуждать законопроекты, "является очень полезной". Он добавил, что в будущем эта соцсеть может выйти на международный уровень.

Руководитель проекта создания новой сети Петр Суворов сообщил "Интерфаксу", что к разработке могут привлечь журналистов и экспертов.

Всего в России насчитывается около 245 тысяч депутатов различного уровня: от муниципального до федерального. Все они станут пользователями новой соцсети.

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