Мослекторий покажет, почему иностранные фильмы плохо переводят на русский

Фото: из личного архива Дмитрия Пучкова/

10 декабря в "Заповедном посольстве" парка "Зарядье" пройдет лекция знаменитого переводчика фильмов, писателя, продюсера Дмитрия Пучкова, известного под псевдонимом "Goblin". Тема – "Иностранные фильмы на русском: перевести и не испортить. Российские традиции кинодубляжа".

Что такое настоящий "гоблинский" перевод? Как появился жанр пародийных переводов? Почему в 90-е фильмы зачастую дублировали точнее и лучше? Кто виноват в том, что многие современные фильмы "убивают" плохим переводом? Почему названия многих фильмов переводят странно? Как выбрать фильм с хорошим дубляжом? Сложно ли переводить диалоги в фильмах Тарантино или Гая Ричи? Об этом Дмитрий Пучков и расскажет гостям.

Смотрите 10 декабря в 19:00 на этой странице или портале "Мослектория". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.