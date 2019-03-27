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Наука

27 марта, 11:47

Мослекторий покажет, как начать скептически относиться к знакам свыше

Мослекторий наука

Фото: vk.com/scinquisitor

22 апреля в "Заповедном посольстве" парка "Зарядье" пройдет лекция по теме – "Основы критического мышления".

Почему буквально в каждом нестандартном событии мы стараемся разглядеть знаки свыше? Разумно ли современному человеку в своих неудачах обвинять черную кошку или разбитое зеркало? Как бороться с собственной мнительностью и много ли вокруг нас действительно мистического? Насколько важно выработать у себя навыки критического мышления, чтобы не стать жертвой чьих-то манипуляций? На эти и другие вопросы ответит Александр Панчин, кандидат биологических наук, лауреат премии "Просветитель" за книгу "Сумма биотехнологии", старший научный сотрудник Института проблем передачи информации РАН.

Прямую трансляцию смотрите 22 апреля в 19:00 на этой странице или на сайте "Мослектория". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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