Мослекторий покажет, как начать скептически относиться к знакам свыше

22 апреля в "Заповедном посольстве" парка "Зарядье" пройдет лекция по теме – "Основы критического мышления".

Почему буквально в каждом нестандартном событии мы стараемся разглядеть знаки свыше? Разумно ли современному человеку в своих неудачах обвинять черную кошку или разбитое зеркало? Как бороться с собственной мнительностью и много ли вокруг нас действительно мистического? Насколько важно выработать у себя навыки критического мышления, чтобы не стать жертвой чьих-то манипуляций? На эти и другие вопросы ответит Александр Панчин, кандидат биологических наук, лауреат премии "Просветитель" за книгу "Сумма биотехнологии", старший научный сотрудник Института проблем передачи информации РАН.

Прямую трансляцию смотрите 22 апреля в 19:00 на этой странице или на сайте "Мослектория". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.