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Культура

24 декабря, 14:33

Мослекторий покажет, живы ли "Мертвые души" Николая Гоголя

Мослекторий культура

Фото из личного архива Егора Сартакова

21 января в "Заповедном посольстве" парка "Зарядье" пройдет лекция по теме – "Живы ли "Мертвые души"? Тайны Николая Гоголя". Прочитает ее старший преподаватель факультета журналистики МГУ имени Ломоносова, кандидат филологических наук Егор Сартаков.

Как жил и творил самый загадочный русский писатель? Какие секреты он оставил читателям в своих произведениях? Какими реальными событиями и героями вдохновлялся великий автор? Что было во втором томе "Мертвых душ"? Какие параллели с художественным миром Гоголя можно найти сегодня? На эти и многие другие вопросы и даст ответ Егор Сартаков.

Смотрите 21 января в 19:00 на этой странице или портале "Мослектория". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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